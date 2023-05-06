Председатель СК РФ Бастрыкин: признание геноцидом преступлений фашистов не позволит Западу переписать историю

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин сказал РИА Новости, что признание преступлений фашистской Германии геноцидом во времена Второй мировой войны не даст возможности Западу переписать историю.
Бастрыкин заявил, что не в первый раз страны Запад совершают попытки преуменьшить роль СССР в победе над фашистской Германией. Признание действий нацистов геноцидом, по его словам, поставит точку в обсуждениях фактов истории Второй мировой войны.
Глава ведомства подчеркнул, что уроки Второй мировой войны напоминают о важности каждого цивилизованного государства бороться с преступлениями. Он добавил, что поколения ветеранов уходит, и важно успеть показать потомкам, насколько значим каждый подвиг советского народа в этой «кровопролитной, но победоносной войне».
СК РФ уже несколько лет работает над проектом «Без срока давности». Его основная задача состоит в формировании базы доказательств совершения геноцида во времена Великой Отечественной войны в Советском Союзе.
Ранее Бастрыкин поддержал инициативу о запрете использования электросамокатов в городах. По его мнению, пользоваться указанными средствами индивидуальной мобильности (СИМ) стоит разрешить только в парках и частных поселках — где для этого есть выделенные дорожки.