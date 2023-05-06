Россия с годовой инфляцией в 3,5% выбыла из топ-100 стран с наибольшим ростом цен

Годовая инфляция в России составила 3,5%, что позволило ей занять 102-е место в рейтинге стран мира по темпам роста цен. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного РИА Новости.
Сотрудники издания сделали соответствующие выводы, проанализировав данные национальных статистических служб 193 государств. При этом в финальную выборку попали 142 страны, к началу мая успевшие раскрыть информацию за март 2023 года.
В итоге первое место в списке занял Ливан, где инфляция достигла 264%. За ним расположились Аргентина и Зимбабве со значениями в 104,3% и 87,6% соответственно.
Среди европейских стран наибольший рост цен зафиксировали в Венгрии (25,2%), Молдавии (22%) и на Украине (21,3%). Россия, в свою очередь, оказалась на 102-м месте во всем рейтинге. Ниже нее из стран региона опустились только Испания (3,3%), Лихтенштейн и Швейцария с одинаковой инфляцией 2,9%.
На Ближнем Востоке самая сложная ситуация наблюдается в Ливане, Турции и Египте. Лидерами в Азии по данному показателю оказались Шри-Ланка, Лаос и Пакистан.
Ранее сообщалось, что министр финансов США Джен Йеллен была вынуждена прервать свою поездку на саммит «Большой семерки». Главе ведомства пришлось сократить время пребывания в Японии из-за необходимости решить проблемы с американским внешним долгом.