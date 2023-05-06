Россия с годовой инфляцией в 3,5% выбыла из топ-100 стран с наибольшим ростом цен

Среди европейских стран наибольший рост цен зафиксировали в Венгрии (25,2%), Молдавии (22%) и на Украине (21,3%). Россия, в свою очередь, оказалась на 102-м месте во всем рейтинге. Ниже нее из стран региона опустились только Испания (3,3%), Лихтенштейн и Швейцария с одинаковой инфляцией 2,9%.