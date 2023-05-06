Командующий СБР обсудил с главой МИД Египта инициативы, направленные на прекращение конфликта в Судане

Хартум. 6 мая. Командующий Силами быстрого реагирования генерал-лейтенант Мухаммед Хамдан Дагло (Хамедти) получил телефонный звонок от министра иностранных дел Египта Самеха Шукри. Об этом сообщает Sputnik Arabic.
Во время беседы стороны затронули местные, региональные и международные инициативы, направленные на прекращение огня в Судане.
«Я получил телефонный звонок от министра иностранных дел господина Самеха Шукри, в ходе которого мы обсудили ситуацию в нашей стране и темы, связанные с текущим кризисом», — сказал Дагло.
Командующий СБР выразил свою благодарность правительству и народу Египта за постоянное внимание к проблемам суданского населения и его заботу о безопасности и стабильности соседней страны.
«Мы благодарим их за то, что они приняли наших граждан, которые были вынуждены в силу нынешних обстоятельств покинуть Хартум», — отметил он.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Богданов обсудил с послом Египта вооруженный конфликт в Судане.