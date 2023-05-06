Что волнует Жозепа Борреля? Колонка Голоса Мордора

Не знаю, как тут сказать помягче, но выгода в этом для Евросоюза крайне сомнительная. Да и вообще во всей антироссийской политике, которую ведет с определенного времени ЕС, выгод вообще никаких нет. Более того, эта линия поведения для ЕС очень опасна и даже самоубийственна. И я не имею в виду, что в итоге придется вступать в прямую войну с Россией, или же что все сгорит в ядерном пламени — речь о том, что этой политикой ЕС уничтожает свою экономику и свое будущее.