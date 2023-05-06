Что волнует Жозепа Борреля? Колонка Голоса Мордора

Глава европейской демократии Жозеп Боррель сделал удивительное заявление: оказывается, если Евросоюз перестанет поддерживать Украину, та падет в считанные дни.
По сути дела, Жозеп Боррель заявил, что Украина является несуществующим, искусственным образованием, которое сейчас способно существовать только за счет помощи извне. У Украины нет своей экономики, население разбежалось и разбегается до сих пор, несмотря на все усилия властей, направленные на то, чтобы не выпускать никого из страны. Повальная жесточайшая мобилизация и огромные, постоянно растущие кладбища, бесконечные списки «пропавших без вести», в которые записывают погибших, чтобы не выплачивать их семьям денег. А руководит страной вороватая банда, даже не гауляйтеров, а самых обычных полицаев.
Но есть один аспект, который крайне важен для Евросоюза — по сути, Украина является частной военной компанией, нанятой ЕС для войны с Россией. И случилось это вовсе не 24 февраля 2022 года. Произошло это еще в далёком 2014 году, когда Украина в результате вооруженного переворота и превратилась в эту самую ЧВК.
Не знаю, как тут сказать помягче, но выгода в этом для Евросоюза крайне сомнительная. Да и вообще во всей антироссийской политике, которую ведет с определенного времени ЕС, выгод вообще никаких нет. Более того, эта линия поведения для ЕС очень опасна и даже самоубийственна. И я не имею в виду, что в итоге придется вступать в прямую войну с Россией, или же что все сгорит в ядерном пламени — речь о том, что этой политикой ЕС уничтожает свою экономику и свое будущее.
Все это очень сильно напоминает наркомана, которому постоянно требуется все больше и больше наркотиков. Он разрушает свой организм, но остановиться уже не в состоянии.
Жозеп Боррель умолчал о главном — а сколько ещё Евросоюз сможет поддерживать Украину? В ответе на этот вопрос есть несколько составляющих. Во-первых — экономический. Экономика ЕС явно не здорова, и болезнь только усиливается. Ведущие экономики объединения находятся в полушаге от рецессии, а если и появляются какие-то положительные показатели, то они оказываются обычным надувательством. Продолжает буйствовать инфляция, которую никак не в состоянии сдержать даже повышение ключевой ставки ЕЦБ. Зато это повышение ключевой ставки нокаутом бьет по многим европейским банкам. Про ситуацию в мировой банковской системе и так все хорошо известно и, скорее всего, к разоряющимся американским банкам могут присоединиться и европейские.
Кто-то из экономистов считает, что глобальный экономический кризис уже начался, но он будет протекать не так, как протекали подобные кризисы ранее. Он будет медленным и куда более разрушительным. Этот кризис будет не просто уничтожать экономические системы многих стран — он будет менять всю структуру мировой экономики. И эти перемены не особо радостные для США и ЕС.
Еще один аспект поддержки Украины — моральный. Всеобщий «одобрямс» Украины, как государства, потихоньку заканчивается. Населению Европы уже не получается так промывать мозги, как это делалось год назад. Очень многие задумываются и начинают задавать вопросы. Например, почему закупка снарядов для Украины финансируется из фонда мира?
Жители европейских стран начинают узнавать об Украине правду. То, что происходит на Украине на самом деле, все равно просачивается в ЕС через социальные сети, через редкие оставшиеся независимые СМИ. Власти Евросоюза пытаются прикрыть и эти источники информации, но получается не очень.
Видимо, поэтому Жозеп Боррель и проговорился. Он знает, что вечно это продолжаться не может, и этот вопрос его очень сильно волнует. Для Жозепа Борреля это не только вопрос карьеры, но и вопрос свободы. Ведь он понимает, что все может рухнуть, и за всю эту украинскую историю придется отвечать и, вполне вероятно, что даже в суде.
Но правда в том, что чем раньше это произойдет, тем будет лучше для самого Евросоюза.