«Единственный метод — иммунизация»: эксперты рассказали, чем опасна корь и как ее предотвратить

При этом эксперт отмечает: угрозе заболевания подвергаются прежде всего не болевшие корью, не привитые или привитые однократно. Особую опасность заболевание представляет для детей в возрасте до 1 года, не подлежащих прививкам по возрасту, а также для детей до 5 лет, относящихся к «группе риска», в связи с риском возникновения осложнений.