«Единственный метод — иммунизация»: эксперты рассказали, чем опасна корь и как ее предотвратить

Чем опасна корь? Доктор медицинских наук, профессор Государственного университета просвещения Оксана Пивоварова рассказала ФАН об опасности, рисках кори и о том, как ей противостоять.
Кто в «группе риска»
«Корь — высокозаразное вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Восприимчивость к кори всеобщая, при отсутствии противокоревого иммунитета – 100-процентная. От одного заболевшего могут заразиться до 18 контактировавших с ним лиц», — рассказывает доктор медицинских наук.
При этом эксперт отмечает: угрозе заболевания подвергаются прежде всего не болевшие корью, не привитые или привитые однократно. Особую опасность заболевание представляет для детей в возрасте до 1 года, не подлежащих прививкам по возрасту, а также для детей до 5 лет, относящихся к «группе риска», в связи с риском возникновения осложнений.
«Поэтому в первые трое суток после выявления заболевания прививкам против кори подлежат все лица, имевшие любой, даже самый кратковременный контакт с заболевшим, без ограничения возраста – те, кто не болел корью ранее и не прививался, или привился против кори однократно», — замечает Пивоварова.
Симптомы и лечение
По словам доктора медицинских наук, типичные симптомы кори – это кашель и/или насморк, конъюнктивит, общая интоксикация и лихорадка (температура тела поднимается до 38 градусов и выше), а также высыпания.
«Вначале сыпь появляется на слизистой рта. Это так называемые пятна Бельского-Филатова-Коплика, окруженные венчиком гиперемии папулы (узелки) серовато-белого цвета, диаметром 1-2 мм. Они располагаются на уровне вторых нижних коренных зубов, реже на слизистой губ и десен.
Через 1–3 дня (обычно это 4-й или 5-й день заболевания) сыпь поэтапно распространяется по всему телу. Вначале высыпания проявляются на лице и шее, через день — на туловище и руках; еще через день — на ногах. Затухая, коревая сыпь переходит в пигментацию.
Но бывает и так, что корь протекает бессимптомно. Атипичные формы кори могут развиться у тех, кто прошел вакцинацию или пассивную иммунопрофилактику (человеческим иммуноглобулином), а также у детей, находящихся на естественном вскармливании или в возрасте до шести месяцев (имеющих пассивный естественный иммунитет)», — рассказывает Оксана Пивоварова.
Специалист подчеркивает: при появлении симптомов кори и подозрении на корь необходимо немедленно обратиться к врачу.
«Для облегчения состояния больного при повышении температуры тела выше 38—38,5°С назначаются жаропонижающие средства (ибупрофен, парацетамол.) Кроме того, необходимо каждые 2–3 часа промывать глаза 2% раствором гидрокарбоната натрия и проводить туалет полости носа. Показано полоскание ротоглотки отварами трав. Принимая во внимание нередко развивающийся при кори дефицит витамина А, целесообразно назначение больным ретинола, суточная доза которого зависит от возраста. При сухом навязчивом кашле используют противокашлевые препараты», — делится эксперт.
«У взрослых корь протекает с более выраженным, нежели у детей, синдромом интоксикации (слабость, вялость, сонливость, головная боль, анорексия, потливость и т.д.), с высокой температурой. Осложнения чаще развиваются у лиц старше 50 лет.
У детей корь протекает тяжелее всего на первом году жизни из-за развивающихся осложнений (как ранних, так и поздних)», — уточняет доктор медицинских наук.
Осложнения и профилактика
Профессор отмечает: осложнения после перенесенной кори развеивают ошибочное представление о ней как о легком заболевании. Осложнения наступают у каждого 15-го заболевшего. Могут развиться воспаления уха (отиты), придаточных пазух носа (гаймориты), легких (пневмонии), а также воспаление мозговых оболочек (энцефалиты), приводящие к необратимому повреждению головного мозга. Возможны эпилептические припадки, поражение роговицы глаз и слепота, потеря слуха.
«Самыми тяжелыми из перечисленных осложнений являются менингоэнцефалит и энцефалит (возникает с частотой один случай на тысячу больных корью). Острый энцефалит развивается чаще у детей старшего возраста и взрослых, при любой форме кори, обычно на 3–5 день после появления экзантемы. Чем в более ранние сроки появляется неврологическая симптоматика, тем хуже прогноз. Бывают и летальные исходы заболевания», — рассказала Пивоварова.
Специфического лечения против кори не существует. Единственным надежным методом предупреждения кори является иммунизация. Плановая вакцинация детей проводится в 1 год, ревакцинация — в 6 лет.
Плановая иммунизация взрослых, не имеющих сведений о прививках, проводится в возрасте до 35 лет. Также до 55 лет прививаются лица из «групп риска» — работники лечебно-профилактических учреждений, образовательных учреждений, социальной сферы и коммунального обслуживания, работники транспорта, торговли и лица, работающие вахтовым методом.
Необходимо иметь две документально подтвержденных прививки против кори. Не привитые в детстве взрослые прививаются двукратно с интервалом не менее 3-х месяцев между прививками.
«После двух введений вакцины иммунитет формируется в 95% случаев, после одного введения – в 69–81%. Длительность иммунитета после вакцинации — не менее 20 лет и по некоторым данным – пожизненная (сравнима с таковым при естественной инфекции)», — заключила эксперт.
Ранее специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал о том, что даже обычная поездка в лифте может привести к заражению корью.