«Захар, спасибо тебе»: Пригожин поблагодарил Прилепина за поддержку ЧВК «Вагнер» и пожелал здоровья

Ранее появилась информация о взрыве машины с Прилепиным в Нижнем Новгороде. Пресс-секретарь писателя Елизавета Кондакова в свою очередь поведала о текущем состоянии публициста. По ее словам, Прилепин в настоящее время «в порядке».