«Захар, спасибо тебе»: Пригожин поблагодарил Прилепина за поддержку ЧВК «Вагнер» и пожелал здоровья

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выразил благодарность писателю Захару Прилепину за оказываемое «оркестру» содействие и пожелал ему здоровья после сообщений о взрыве автомобиля.
Предприниматель напомнил, что накануне публицист выступил с заявлением в поддержку ЧВК «Вагнер». Основатель «оркестра» признался, что хотел ответить на него ранее, но такой возможности не представилось из-за утренней занятости.
«Я сейчас срочно хочу сказать, Захар, спасибо тебе за то, что вчера нас поддержал и всегда поддерживал. Я надеюсь, что с тобой все будет в порядке. Мы держим, как говорится, пальцы крестиком, чтобы все было хорошо. Держись», — отметил Пригожин в аудиосообщении, которым поделилась его пресс-служба.
Ранее появилась информация о взрыве машины с Прилепиным в Нижнем Новгороде. Пресс-секретарь писателя Елизавета Кондакова в свою очередь поведала о текущем состоянии публициста. По ее словам, Прилепин в настоящее время «в порядке».