Китайские и австралийские ученые рассказали о пользе кофе и чая для мозга

Ученые из австралийского Мельбурнского университета и китайского института Сунь Ятсена организовали масштабное исследование, в ходе которого выяснили полезное влияние кофе и чая на мозг, передает Planet Today.
Группа специалистов провела опрос среди 35 тысяч добровольцев о том, как много они выпивают в сутки чая или кофе. Затем им сделали оптическую когерентную томографию, которая позволит определить толщину слоя нервных волокон сетчатки. Они отвечают за передачу информации от сетчатки глаза в мозг.
В ходе эксперимента ученые выяснили, что при умеренном потреблении – 2-3 чашки кофе и 4-5 чая в день, формируется более массивный слой макулярных нервных волокон сетчатки. Это дает организму защиту от развития нейродегенеративных заболеваний.
Ученые сделали вывод, что чай и кофе благотворно влияют на организм человека в качестве профилактики от болезней мозга. Однако напоминают об опасности передозировки этих напитков.
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