Китайские и австралийские ученые рассказали о пользе кофе и чая для мозга

Группа специалистов провела опрос среди 35 тысяч добровольцев о том, как много они выпивают в сутки чая или кофе. Затем им сделали оптическую когерентную томографию, которая позволит определить толщину слоя нервных волокон сетчатки. Они отвечают за передачу информации от сетчатки глаза в мозг.