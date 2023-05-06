Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев напомнил Германии о проблемах в экономике после отказа от российских ресурсов. По его мнению, решение ФРГ – это «пляски фрицев под вашингтонский бубен».
В своих соцсетях он подчеркнул, что сегодня Берлин «тщательно вылизывает известное место» США. Тем временем экономика страны находится в плачевном состоянии. Властям необходимо найти замену поставкам из РФ. однако Америка и другие страны не готовы отдавать свои ресурсы.
Он также сделал акцент на том, что теперь правительству нужно будет объясняться перед своими гражданами. Медведев указал на недовольство населения нынешней властью.
При этом Германии грозит другая опасность – Польша и «прибалтийское охвостье». По мнению представителя Совбеза, эти страны постоянно требуют что-то новое от ФРГ.
«И если они не получат свежей пищи в виде украинских земель, то безжалостно загрызут своего престарелого вожака», – резюмировал Медведев.
Ранее зампред СБ прогнозировал эскалацию конфликта на Украине. Причиной, по его мнению, может послужить удар по Кремлю.