В своих соцсетях он подчеркнул, что сегодня Берлин «тщательно вылизывает известное место» США. Тем временем экономика страны находится в плачевном состоянии. Властям необходимо найти замену поставкам из РФ. однако Америка и другие страны не готовы отдавать свои ресурсы.