Bloomberg: глава минфина США Джен Йеллен вернется в США для решения проблемы госдолга

Министр финансов США Джен Йеллен вынуждена сократить свою поездку в Японию на саммит G7 «Большой семерки», чтобы обсудить проблемы американского госдолга. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Высокопоставленный чиновник заявил, что планы поездки были сокращены, чтобы она могла продолжить принимать участие в текущих усилиях Вашингтона, связанными с вопросами внешнего долга. У Йеллен были запланированы переговоры с министрами финансов и управляющими центральных банков стран G7.
Ранее Конгресс США принял закон о снижении бюджетных расходов и повышении потолка госдолга. Дальше документ будет рассмотрен сенатом, находящимся под контролем правящей партии демократов.