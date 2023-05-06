Bloomberg: глава минфина США Джен Йеллен вернется в США для решения проблемы госдолга

Высокопоставленный чиновник заявил, что планы поездки были сокращены, чтобы она могла продолжить принимать участие в текущих усилиях Вашингтона, связанными с вопросами внешнего долга. У Йеллен были запланированы переговоры с министрами финансов и управляющими центральных банков стран G7.