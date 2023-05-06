Глава ПНЕ Ливии Абд аль-Хамид Дбейба потребовал увеличить добычу нефти до 2 млн баррелей в день

Триполи, 6 мая. Глава утратившего легитимность триполитанского Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дбейба подчеркнул необходимость увеличения добычи нефти до 2 млн баррелей в сутки.
Это произошло во время его встречи в штаб-квартире ПНЕ с председателем совета директоров Национальной нефтяной корпорации (ННК) Фархатом бин Кадарой. Чиновники обсудили план развития ННК на 2023 год, утвержденный Высшим советом по энергетике.
«Бин Кадара заверил Абд аль-Хамида Дбейбу в том, что инициатива по стабилизации добычи нефти и газа и увеличению ее до 2 млн баррелей требует солидарности всех государственных учреждений», — говорится в заявлении пресс-службы ПНЕ.
В то же время председатель ННК высоко оценил решение кабмина утвердить исключительный бюджет для энергетического сектора, принятое в 2022 году. Данный шаг, подчеркнул Бин Кадара, способствовал устранению трудностей, с которыми раньше сталкивалась корпорация, связанные, в частности, с условиями работы сотрудников, выполнением обязательств перед международными компаниями и реализацией ряда проектов развития.
«ННК осуществила несколько инициатив по проведению технического обслуживания объектов в течение прошлого года», — подчеркнул председатель совета директоров.
Ранее Национальная нефтяная корпорация уже сообщала о своих планах увеличить производство до 2,1 млн баррелей в день к 2025 году. В связи с этим власти рассчитывают развивать проекты и ремонтировать поврежденные во время гражданской войны шахты.