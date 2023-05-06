В первоуральской школе ученик отправился в больницу после падения в обморок на линейке

Торжественная линейка в школе Первоуральска закончилась обмороками учащихся, сообщают родители школьников.
Как рассказала E1.RU мать одного из участников мероприятия, в результате падения ее сын потерял зуб, прокусил себе язык и получил ушиб головы. Сотрудники школы при этом отказались вызвать скорую помощь, подчеркнула собеседница издания. По ее словам, линейку проводили в душном коридоре.
«Не понятно, почему мероприятие нельзя было провести на улице. Сын рухнул на бетонный пол. Четвертого мая около 10:50 мне позвонила классный руководитель, сказала, что Максим потерял сознание, его нужно забрать домой», — рассказала мать школьника.
Она также отметила, что в школе не оказали помощь ребенку и не вызвали врача, потому что боялись проверок. Также родительница рассказала, что на мероприятии еще несколько детей потеряли сознание.
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