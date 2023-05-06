Директор Запорожской АЭС Черничук объявил об остановке всех блоков станции

Все блоки Запорожской АЭС остановлены, сообщил директор атомной станции Юрий Черничук. Он призвал население соблюдать спокойствие.
По словам Черничука, объект обслуживается соответствии со всеми необходимыми регламентами, а специалисты строго контролируют нормы радиационной безопасности. Оснований для беспокойств нет, подчеркнул директор ЗАЭС.
«Необходимости эвакуации сотрудников станции и жителей города сейчас нет», — добавил Черничук.
Ранее стало известно, что поднявшийся на 17 метров уровень воды в Каховском водохранилище в Запорожской области может спровоцировать затопление десятков населенных пунктов и проблемы на ЗАЭС.