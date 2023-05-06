Делегации ВС республики и СБР направились в Саудовскую Аравию для проведения переговоров

Эр-Рияд, 6 мая. Делегации суданской армии и Сил быстрого реагирования (СБР) отправились в западный город Саудовской Аравии для переговоров между ними, пишут арабские СМИ.
В контексте урегулирования конфликта между миссией ВС республики и СБР состоится мирный диалог, который должен положить конец боевым действиям в Хартуме.
«В рамках саудовско-американской инициативы, которая выдвигалась с начала кризиса, делегация вооруженных сил Судана отправилась в Джидду, чтобы обсудить детали перемирия, которое продлевается каждые 72 часа. Целью является обеспечение безопасности и создание надлежащих условий для решения гуманитарных аспектов наших граждан в нынешней ситуации», — сказано в заявлении региональной армии.
Ранее командующий Силами быстрого реагирования (СБР) Мухаммед Хамдан Дагло, также известный как Хамедти, объявил о готовности провести переговоры с председателем Суверенного совета Судана Абделем Фаттахом аль-Бурханом.