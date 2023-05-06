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Наставник ЦСКА Владимир Федотов назван лучшим тренером РПЛ в апреле

Спорт
Наставник ЦСКА Владимир Федотов назван лучшим тренером РПЛ в апреле

Наставник московского футбольного клуба ЦСКА Владимир Федотов признан лучшим тренером апреля в РПЛ. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Также за звание лучшего боролись Гильермо Абаскаль («Спартак»), Сергей Семак («Зенит»), Михаил Галактионов («Локомотив») и Валерий Карпин («Ростов»).

За главного тренера москвичей эксперты РПЛ, комментаторы телеканала «Матч Премьер» и болельщики отдали свои голоса единогласно.

До этого данную награду Федотов получал в июле прошлого года.

В апреле армейцы достигли лучшего результата по набранным очкам среди всех клубов Российской премьер-лиги наряду с «Зенитом». ЦСКА поднялся на четвертое место, сократив отставание от команд, входящих в топ-3 чемпионата, до минимального.

Ранее наставника «Ростова» Валерия Карпина оштрафовали на 60 тысяч рублей за неспортивное поведение во время матча со «Спартаком».
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