«Когда показ делал Юдашкин, можно было не смотреть остальных»: Сергей Зверев оценил вклад кутюрье в мир моды

На прощание с признанным во всем мире российским кутюрье Валентином Юдашкиным прибывает все больше знаменитостей — его звездные клиенты и именитые коллеги. Корреспонденту ФАН удалось пообщаться с известным стилистом, Королем Гламура Сергеем Зверевым.
Зверев рассказал, что Валентин поддержал его в начале пути, когда Сергей пришел работать на его место во всесоюзное центральное проектно-конструкторское бюро, где тогда «делали моду». Там работали «взрослые мастера», и было страшно не справиться. Но Юдашкин придал уверенности, сказав, что Зверев очень модный и будет там «самым крутым». Поэтому будущий Король Гламура сделал этот первый шаг. А дружба между художниками растянулась на десятилетия.
«И так вот мы шли — мы одного периода, одного возраста. Я завоевывал свое на чемпионатах Европы, мира, он свое — на подиумах мировых. Мы общались, дружили, я был у них в гостях. Он очень гостеприимный хозяин, Мариночка — прекрасная жена. Я их очень люблю, уважаю», — рассказал он.
Сергей Зверев не может смириться с масштабом трагедии, постигшей мир моды с уходом Юдашкина:
«Конечно, это такая потеря невозможная — невозместимая никогда и никем. Ушел дизайнер, Художник. Это несправедливо, когда человек уходит в таком молодом возрасте. Он пошел на поправку. Какую коллекцию создал! Невозможной красоты! И так уйти — рано… Это очень большая трагедия».
Король Гламура видел и понимал: Валентину тяжело. Но когда он представил новую коллекцию, которую и здоровому-то человеку не вытянуть, показалось, что пошел на поправку, что он полон сил и энергии. И ничего плохого тогда не думалось, не бросалось в глаза.
Вклад своего друга и коллеги в мировое искусство моды Зверев оценивает очень высоко: он заставил уважать Россию, посмотреть на нее по-особенному:
«Валентин в свое время показал всему миру, что Россия — самая крутая. Было не стыдно. Было много дизайнеров, но когда был показ Валентина Юдашкина — было не стыдно и когда на мировых подиумах он представлял в Париже. У меня четыре или пять золотых роз Парижа. А когда Валентин Юдашкин привозил моду — все, можно было других не смотреть», — подытожил Сергей Зверев.
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