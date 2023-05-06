«Когда показ делал Юдашкин, можно было не смотреть остальных»: Сергей Зверев оценил вклад кутюрье в мир моды

Зверев рассказал, что Валентин поддержал его в начале пути, когда Сергей пришел работать на его место во всесоюзное центральное проектно-конструкторское бюро, где тогда «делали моду». Там работали «взрослые мастера», и было страшно не справиться. Но Юдашкин придал уверенности, сказав, что Зверев очень модный и будет там «самым крутым». Поэтому будущий Король Гламура сделал этот первый шаг. А дружба между художниками растянулась на десятилетия.