Замминистра обороны Украины Маляр: Россия производит и испытывает новые вооружения

Россия проводит испытания своих новых систем вооружения. Об этом заявила замглавы Минобороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале.
Она отметила, что Россия налаживает производство отдельного вида вооружений. Кроме того, продолжаются испытания новых типов оружия.
«Налаживают производство определенных видов вооружения, продолжают проводить испытания нового вооружения», — написала она.
Маляр отметила, что Россия начинает выполнять собственные планы как только у нее появляются возможности. В противном случае свои действия руководство страны ставит на паузу.
Ранее самолеты США стали активировать свои системы наведения против ВКС России в Сирии. Российские пилоты фиксирую данные нарушения в восточных районах страны, пишет Национальная Служба Новостей.