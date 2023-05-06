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Замминистра обороны Украины Маляр: Россия производит и испытывает новые вооружения

Армия
Замминистра обороны Украины Маляр: Россия производит и испытывает новые вооружения

Россия проводит испытания своих новых систем вооружения. Об этом заявила замглавы Минобороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале.

Она отметила, что Россия налаживает производство отдельного вида вооружений. Кроме того, продолжаются испытания новых типов оружия.

«Налаживают производство определенных видов вооружения, продолжают проводить испытания нового вооружения», — написала она.

Маляр отметила, что Россия начинает выполнять собственные планы как только у нее появляются возможности. В противном случае свои действия руководство страны ставит на паузу.

Ранее самолеты США стали активировать свои системы наведения против ВКС России в Сирии. Российские пилоты фиксирую данные нарушения в восточных районах страны, пишет Национальная Служба Новостей.
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