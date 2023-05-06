В Челябинске феминистку закидали яйцами во время акции

Жительница Челябинска устроила акцию в поддержку феминизма. Однако местные жители негативно отнеслись к происходящему и разбили о ее голову яйца.
Девушку заметили на одной из улиц города с плакатом: «Покажи отношение своего народа к феминизму». В рамках собственного мероприятия она предложила либо нарисовать ей сердечко, либо унизить. Для последнего она принесла яйца и ряд других вещей.
В результате большинство людей отказались поддерживать активистку. Они воспользовались предложенными продуктами. Некоторые пенсионерки и вовсе предложили подержать плакат с портретами родственников в преддверии 9 мая. После неудачной акции местные жители вызвали полицию.
Ранее акцию провели экоактивисты Германии. Они перекрыли часть улиц. В своих социальных сетях общественники призвали горожан принять участие в других мероприятиях их движения, которые назначены на май.