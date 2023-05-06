Глава Белгородской области Гладков: ВСУ обстреливают город Шебекино

Украинские боевики обстреливают город Шебекино в Белгородской области. Соответствующее заявление сделал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Местные власти уже рассылают населению смс-оповещения о необходимости укрыться в безопасном месте. По предварительным данным, из-за удара украинских боевиков пострадал один человек.
«Глава округа Владимир Жданов и оперативные службы на месте. Вся дополнительная информация будет позже», — подчеркнул Гладков в своем Telegram-канале.
Боевики ВСУ ранее атаковали поселок Широкая Балка в ДНР, выпустив порядка 40 ракет из реактивной системы залпового огня «Град». Об этом сообщило представительство региона в Совместном центре контроля и координации.