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Глава Белгородской области Гладков: ВСУ обстреливают город Шебекино

Происшествия
Глава Белгородской области Гладков: ВСУ обстреливают город Шебекино

Украинские боевики обстреливают город Шебекино в Белгородской области. Соответствующее заявление сделал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Местные власти уже рассылают населению смс-оповещения о необходимости укрыться в безопасном месте. По предварительным данным, из-за удара украинских боевиков пострадал один человек.

«Глава округа Владимир Жданов и оперативные службы на месте. Вся дополнительная информация будет позже», — подчеркнул Гладков в своем Telegram-канале.

Боевики ВСУ ранее атаковали поселок Широкая Балка в ДНР, выпустив порядка 40 ракет из реактивной системы залпового огня «Град». Об этом сообщило представительство региона в Совместном центре контроля и координации.
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