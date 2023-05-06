Кандидат в президенты Турции Индже: выборы главы государства могут пройти в два тура

Выборы президента в Турции, вероятнее всего, пройдут в два тура. Такое предположение сделал кандидат на пост главы государства Мухаррем Индже.
Политик появился в эфире местного телеканала NTV. При этом он поделился своими мыслями по поводу предстоящего голосования, назначенного на 14 мая.
«Похоже, выборы пройдут в два тура, я так вижу ситуацию», — отметил Индже.
Собеседник агентства не стал раскрывать, за кого из соперников готов отдать собственный голос. Тем не менее политик указал на «усталость» действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана и сообщил о готовности «сделать необходимое» в подходящее время.
Ранее стало известно об обнаружении нового месторождения нефти на юго-востоке Турции. Производственную мощность объекта оценивают в 100 тысяч баррелей топлива в сутки.