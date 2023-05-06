Депутат Толмачев: как живут традиции празднования Дня Великой победы

В истории праздников день 9 мая занимает особое место. Эта дата ежегодно отмечается в России и ряде других стран, как день победы советского народа над фашистской Германией. 78-ая годовщина Великой Победы, как и всегда будет повсеместно сопровождаться традиционными мероприятиями.
В авторской колонке для ФАН депутат Госдумы РФ Александр Толмачев обратил внимание на то, что с течением времени традиции празднования Дня Победы остаются актуальными. Да, они могут меняться, становиться адаптированными к современным реалиям, однако цель их остается неизменной.
Живые традиции Великой Победы. Колонка Александра Толмачева
Традиции Победы появились неслучайно, некоторые из них основали еще сами победители, например, праздничный салют. А вот другие, новые появились благодаря нам — наследникам Победы.
Многим традициям десятки лет, и то, что они могут меняться по разным причинам, только доказывает, что они живы, ничто не способно их отменить. Да, что-то может быть приостановлено или перенесено в электронный формат, но главное — это наше отношение к Победе, к ветеранам, к нашему наследию, патриотизм и любовь к Родине.
Мы можем сами прямо сейчас создавать новые традиции. Например, во многих регионах дети пишут письма бойцам, которые сражаются на передовой. И это, на мой взгляд, замечательная традиция. Ведь каждый современный воин — наследник ратных подвигов наших предков.
А когда новая победа свершится, в мирное время, дети тоже смогут писать письма военнослужащим, которые постоянно несут свой долг по защите Родины.