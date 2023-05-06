Депутат Толмачев: как живут традиции празднования Дня Великой победы

Многим традициям десятки лет, и то, что они могут меняться по разным причинам, только доказывает, что они живы, ничто не способно их отменить. Да, что-то может быть приостановлено или перенесено в электронный формат, но главное — это наше отношение к Победе, к ветеранам, к нашему наследию, патриотизм и любовь к Родине.