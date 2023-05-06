Банги, 6 мая. Российские инструкторы спасли экипаж вертолета Ми-24, потерпевшего крушение в джунглях недалеко от Бозума.
Летательный аппарат упал в 35 километрах от Босангоа во время полета из Республики Чад в Демократическую Республику Конго. Причиной катастрофы стала техническая неисправность.
Пилоты МИНУСКА, которые первыми заметили падение вертолета, прибыли на место происшествия. Однако после оценки рисков они не решились совершить посадку в джунглях и отказались от спасательной операции.
Российские инструкторы, рискуя жизнью, приземлились на неподготовленной территории и вызволили экипаж из обломков воздушного ТС. Пострадавших доставили в столичный госпиталь ЦАР, где им оказали необходимую помощь, и теперь их жизни ничего не угрожает.
Специалисты из РФ, которых иностранные СМИ причисляют к ЧВК «Вагнер», несколько лет качественно обучают личный состав силовых ведомств республики. Благодаря их консультативной поддержке национальной армии удалось полностью вернуть под контроль правительства все месторождения драгоценных металлов и камней в стране.
Ранее власти ЦАР сообщило о крушении иностранного военного вертолета на севере государства. Идентифицировать его удалось не сразу, поскольку оно упало на заминированный участок земли.