Российские инструкторы доставили в госпиталь экипаж упавшего на севере ЦАР вертолета

Российские инструкторы, рискуя жизнью, приземлились на неподготовленной территории и вызволили экипаж из обломков воздушного ТС. Пострадавших доставили в столичный госпиталь ЦАР, где им оказали необходимую помощь, и теперь их жизни ничего не угрожает.