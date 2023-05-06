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Один человек пострадал в результате обстрела ВСУ города Шебекино в Белгородской области

Происшествия
Один человек пострадал в результате обстрела ВСУ города Шебекино в Белгородской области

Вооруженные силы Украины обстреливают город Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что началось смс-оповещение о необходимости укрыться в безопасном месте. Согласно предварительным данным, при обстреле пострадал один человек.

Сейчас на месте находятся глава округа Владимир Жданов и оперативные службы региона. Гладков заявил, что дополнительная информация будет позже.

Telegram-канал Shot в свою очередь сообщает, что обстрелу подверглась школа. Всего в городе уже было около 11 прилетов.

Ранее сообщалось, что 22 апреля украинские военные подвергли обстрелу Рыльский район Курской области. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
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