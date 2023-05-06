В Крыму полицейские задержали мужчину, который похитил у ветерана 13 наград

Представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании крымчанина, который, по версии следствия, взломал квартиру ветерана и похитил его медали.
В ведомстве отметили, что, после инцидента, в полицию обратился местный житель. Он рассказал, что из дома его отца исчезли награды, среди которых был знак отличия «За взятие Берлина».
Правоохранители быстро задержали подозреваемого. Выяснилось, что он проник в квартиру и взял 13 наград. В его квартире было найдены восемь медалей, еще пять он успел сдать в антикварный магазин. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
Ранее сына бывшего топ-менеджера «Транснефти» обвинили в краже дорогих часов. Сам мужчина еще с 2022 года находится в СИЗО. По версии следствия, он причастен к похищению человека и вымогательству.