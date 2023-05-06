Певец Олег Газманов рассказал о мужестве боровшегося с тяжелой болезнью модельера Валентина Юдашкина

Известный певец Олег Газманов прибыл на похороны модельера Валентина Юдашкина, которые проходят на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщил корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.
Перед церемонией прощания исполнитель согласился пообщаться с журналистами. В ходе беседы он рассказал, что его супруга и дочь нередко выходили в свет в нарядах от почившего дизайнера.
«Очень хороший, позитивный, светлый человек. Очень жаль, что он ушел в таком возрасте», — сказал Газманов.
При этом он добавил, что Юдашкин мужественно боролся с тяжелой болезнью и никогда не жаловался. Однако в конце концов кутюрье «просто угас», в связи с чем артист выразил глубокое сожаление.
Прощальная церемония с дизайнером началась в 11:00. Ранее стало известно, что на мероприятии появилась эстрадная певица Алла Пугачева.