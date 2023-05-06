СБУ заочно предъявила обвинение всем членам Совета Федерации РФ

По предварительным данным, в СБУ, совместно с офисом Генпрокурора Украины, собрали крупную доказательную базу на сенаторов Совета Федерации Федерального Собрания РФ, которые осенью 2022 года проголосовали за ратификацию договоров о принятии новых регионов в состав России.