СБУ заочно предъявила обвинение всем членам Совета Федерации РФ

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно «предъявила обвинение» 170 членам Совета Федерации России. Об этом сообщили в ведомстве.
«СБУ сообщила о подозрении (предъявила обвинение — прим. ФАН) всем российским сенаторам, поддержавшим присоединение к РФ временно оккупированных регионов Украины», — сказано в сообщении Telegram-канала СБУ.
По предварительным данным, в СБУ, совместно с офисом Генпрокурора Украины, собрали крупную доказательную базу на сенаторов Совета Федерации Федерального Собрания РФ, которые осенью 2022 года проголосовали за ратификацию договоров о принятии новых регионов в состав России.
Обвинения выдвигаются по статьям «о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», а также «о планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны».
Ранее глава СК Александр Бастрыкин заявил о готовности России предоставить международному сообществу доказательства преступлений Украине в Донбассе.