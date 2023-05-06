Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

СБУ заочно предъявила обвинение всем членам Совета Федерации РФ

Политика
СБУ заочно предъявила обвинение всем членам Совета Федерации РФ

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно «предъявила обвинение» 170 членам Совета Федерации России. Об этом сообщили в ведомстве.

«СБУ сообщила о подозрении (предъявила обвинение — прим. ФАН) всем российским сенаторам, поддержавшим присоединение к РФ временно оккупированных регионов Украины», — сказано в сообщении Telegram-канала СБУ.

По предварительным данным, в СБУ, совместно с офисом Генпрокурора Украины, собрали крупную доказательную базу на сенаторов Совета Федерации Федерального Собрания РФ, которые осенью 2022 года проголосовали за ратификацию договоров о принятии новых регионов в состав России.

Обвинения выдвигаются по статьям «о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», а также «о планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны».

Ранее глава СК Александр Бастрыкин заявил о готовности России предоставить международному сообществу доказательства преступлений Украине в Донбассе.
совфед рф Украина россия сбу
Военкоры ФАН