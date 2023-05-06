СК России проверит законность строительства намывных территорий на Васильевском острове Петербурга

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении застройщика ЛСР из-за нарушения правил строительства на намывных территориях в Санкт-Петербурге.
Сотрудники СК РФ предполагают, что при строительстве были нарушены правила охраны окружающей среды, сообщили в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что застройщик использовал для намыва песок, который может вызвать загрязнение Финского залива.
Поводом для разбирательства стали многочисленные жалобы жителей города, которые сообщали о шумных работах и экологических рисках строительства.
«Это редкий случай, если дело дойдет до суда, и будут наказаны виновные. Должен быть оценен вред, нужно все восстановить, как было до начала работ», — цитирует канал «78.ru» юриста Владимира Малашина.
В компании ЛСР, в свою очередь, заявили, что до начала строительства были проведены все необходимые проверки. Проект был согласован, в том числе и Следственным комитетом, подчеркнули представители застройщика.
Ранее во Владивостоке были возбуждены несколько дел в отношении руководителей строительных компаний. Как сообщает DEITA.RU, недавно был арестован руководитель Дирекции по строительству объектов Владивостокского городского округа Александр Жуков.