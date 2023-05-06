Тренер Москвина прокомментировала уход фигуристов Бойковой и Козловского из группы

Тренер Тамара Москвина прокомментировала уход пары фигуристов Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, передает РИА Новости.
Москвина рассказала, что для нее переход пары в группу тренера Этери Тутберидзе не стал неожиданностью. Она объяснила, что с самого начала была готова к возможному переходу спортсменов к другому наставнику. Поэтому «обиду» на Бойкову и Козловского тренер не держит.
С фигуристами Москвина прошла долгий семилетний путь от начала обучения парному катанию до достижений на международных соревнованиях. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский являются чемпионами Европы 2022 года и бронзовыми призерами Чемпионата мира 2021 года.
Ранее сообщалось, что Татьяна Тарасова раскритиковала слова фигуристки Алены Косторной за слова о методах работы Тутберидзе.