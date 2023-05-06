Тренер Москвина прокомментировала уход фигуристов Бойковой и Козловского из группы

Москвина рассказала, что для нее переход пары в группу тренера Этери Тутберидзе не стал неожиданностью. Она объяснила, что с самого начала была готова к возможному переходу спортсменов к другому наставнику. Поэтому «обиду» на Бойкову и Козловского тренер не держит.