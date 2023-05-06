Константина Эрнста заметили на церемонии прощания с Валентином Юдашкиным в черном плаще и с букетом цветов

Российский продюсер Константин Эрнст приехал на Троекуровское кладбище, чтобы проститься с российским модельером Валентином Юдашкиным. Видео с места событий оказалось в распоряжении ФАН.
Для участия в траурной церемонии Эрнст облачился в черный плащ. Продюсер также принес с собой букет цветов, рассказал корреспондент Федерального агентства новостей.
Валентин Юдашкин ушел из жизни 2 мая. В октябре ему исполнилось бы 60 лет. ФАН собрал факты биографии мастера, в чьих нарядах щеголяли не только звезды шоу-бизнеса, но и российские олимпийские и футбольные сборные, а также военнослужащие и многие другие люди.