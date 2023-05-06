Следственный комитет России готов предоставить международному сообществу доказательства преступлений Украине в Донбассе, но Запад игнорирует все события в ЛДНР с 2014 года. Об этом сообщил глава СК Александр Бастрыкин.
Бастрыкин подчеркнул, что на данный момент подобных запросов не поступало, однако СК готов предоставить факты преступлений киевского режима. Он также добавил, что все злодеяния ВСУ в Донбассе, начиная с 2014 года, фиксируются ведомством.
«Следственный комитет России готов показать те факты преступлений украинского режима, которые нами были зафиксированы в сотнях томов уголовных дел», — сказал он.
Глава Следственного комитета отметил, что международные институты и западные страны умышленно игнорируют все преступления Украины против мирных жителей Донбасса.
Также Александр Бастрыкин сообщил, что совершение терактов является «типичным стилем» Киевского режима. Таким образом он прокомментировал атаку беспилотников на Кремль, пишет Национальная Служба Новостей.