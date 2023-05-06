Певица Елка откроет фестиваль ROOF FEST в Санкт-Петербурге

31 мая российская поп-певица Елка выступит на летнем фестивале концертов на крышах ROOF FEST. Информация об этом появилась на официальном сайте мероприятия.
Елка исполнит знаменитые хиты «Грею счастье», «Не брошу на полпути», «Город обмана» и многие другие на площадке Roof Place в Северной столице. Организаторы обещают, что выступление певицы никого не оставит равнодушным. Фестиваль продлится в период с мая по сентябрь.
Также в в программе поучаствуют Ева Польна, Леонид Агутин, Лолита, IOWA и другие звезды эстрады.
В Москве центром мероприятия станут ночные клубы Gipsy и VK Gipsy. На их крышах 15 июня фестивалю состоится концерт группы IOWA.
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