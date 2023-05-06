Певица Елка откроет фестиваль ROOF FEST в Санкт-Петербурге

Елка исполнит знаменитые хиты «Грею счастье», «Не брошу на полпути», «Город обмана» и многие другие на площадке Roof Place в Северной столице. Организаторы обещают, что выступление певицы никого не оставит равнодушным. Фестиваль продлится в период с мая по сентябрь.