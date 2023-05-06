Минздрав может сократить время продажи алкогольных напитков

В России могут запретить продажу алкогольной продукции в период с 20:00 до 11:00. Соответствующую инициативу рассматривают в Правительстве РФ.
По данным «РИА Новости», информация содержится в отчете Минздрава об итогах работы в 2022 году. Если власти введут предложенные меры, муниципалитеты смогут ограничивать продажу алкоголя в выходные и праздники. Сегодня покупать такие товары в большинстве регионов России можно с 8 утра до 11 вечера. Новые меры направлены на борьбу с алкогольной зависимостью у россиян.
Помимо этого, в Минздраве рассматривается вопрос повышения минимального возраста для продажи алкогольных напитков (свыше 17,5%). На данный момент это 18 лет, но представители власти предложили повысить до 21 года.
Примечательно, что ранее в правительстве Архангельской области рассказали о планах подготовить законопроект, ограничивающий работу питейных заведений. По мнению губернатора, проблема алкоголизма сегодня актуальна. Новые инициативы позволят эффективно бороться с ней.