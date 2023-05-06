Минздрав может сократить время продажи алкогольных напитков

По данным «РИА Новости», информация содержится в отчете Минздрава об итогах работы в 2022 году. Если власти введут предложенные меры, муниципалитеты смогут ограничивать продажу алкоголя в выходные и праздники. Сегодня покупать такие товары в большинстве регионов России можно с 8 утра до 11 вечера. Новые меры направлены на борьбу с алкогольной зависимостью у россиян.