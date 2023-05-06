Певец Александр Буйнов рассказал, что Алла Пугачева была музой модельера Валентина Юдашкина

Певица стала источником вдохновения для модельера благодаря своему особому положению на эстраде России, пишет teleprogramma.pro. По словам Буйнова, Пугачевой в этом помогло актерское образование. Также он отметил, что певица до сих пор остается одной из самых заметных фигур в российском шоу-бизнесе.