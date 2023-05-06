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Певец Александр Буйнов рассказал, что Алла Пугачева была музой модельера Валентина Юдашкина

Шоу-бизнес
Певец Александр Буйнов рассказал, что Алла Пугачева была музой модельера Валентина Юдашкина

Певица Алла Пугачева прилетела в Россию на похороны модельера Валентина Юдашкина. По словам артиста Александра Буйнова Примадонна была музой российского кутюрье.

Певица стала источником вдохновения для модельера благодаря своему особому положению на эстраде России, пишет teleprogramma.pro. По словам Буйнова, Пугачевой в этом помогло актерское образование. Также он отметил, что певица до сих пор остается одной из самых заметных фигур в российском шоу-бизнесе.

«Она и сегодня выше всех. Несмотря ни на что, мы не можем умалять ее заслуг и достоинств, как певицы и как актрисы», — отметил певец.

Ранее сообщалось, что похороны модельера Валентина Юдашкина состоятся 6 мая. Российский кутюрье будет погребен на троекуровском кладбище в Москве.
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