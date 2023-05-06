ESA: женским экипажам проще полететь в космос, чем мужским

Исследователи Европейского космического агентства (ESA) посчитали, что женский экипаж космонавтов более амбициозный в покорении космоса, чем мужской, передает Planet Today.
На данный момент большинство космонавтов – мужчины. Ученые ESA провели исследования, которые показали, что женский экипаж целесообразнее отправлять в космос, нежели мужской.
Объяснили они это тем, что женщине-космонавту понадобится на 26% меньше калорий, чем мужчине. Также женский экипаж будет потреблять меньше воды и кислорода на 29% и 18% соответственно.
Ученые связывают это с особенностями женского метаболизма. По мнению психологов, женщины более выносливы и склонны решать проблемы мирными путями, в отличие от мужчин.
По предварительным расчетам, для кратковременной миссии на Марс в будущем необходимо 1080 дней. Ученые выяснили, что экипажу из четырех женщин для отправления на «красную планету» нужно будет на 1700 килограмм меньше, чем мужчинам. Это около 10% грузоподъемности тяжелой ракеты SpaceX Falcon Heavy.
Между тем, эксперты подчеркнули уязвимость женского организма перед солнечной радиацией и жестким космическим излучением. Но если космонавтки смогут выполнить миссию и вернуться домой за четыре года, то большого вреда их здоровью нанесено не будет.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о продолжении работ по исследованию космоса и развитию программ по его освоению. Со слов российского лидера, это задает различным отраслям страны более высокую планку.