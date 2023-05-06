ESA: женским экипажам проще полететь в космос, чем мужским

По предварительным расчетам, для кратковременной миссии на Марс в будущем необходимо 1080 дней. Ученые выяснили, что экипажу из четырех женщин для отправления на «красную планету» нужно будет на 1700 килограмм меньше, чем мужчинам. Это около 10% грузоподъемности тяжелой ракеты SpaceX Falcon Heavy.