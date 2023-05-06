Заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак предупредил об острой нехватке продовольствия в Судане

Нью-Йорк, 6 мая. Заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что вооруженный конфликт в Судане может вызвать острую нехватку продуктов в течение нескольких месяцев, пишут арабские СМИ.
Ссылаясь на Всемирную продовольственную программу, Хак предупредил, что боестолкновения в восточноафриканской стране могут привести к голоду 19 млн граждан.
«ВПП ожидает, что число людей, страдающих от острой нехватки продовольствия в Хартуме, увеличится от двух до 2,5 млн, и это доведет их общее число до 19 млн человек в ближайшие три-шесть месяцев, если нынешний конфликт продолжится», — сказано в заявлении ведомства.
Ранее суданцы окружили резиденцию главы миссии Организации Объединенных Наций (ЮНИТАМС) Фолькера Пертеса.