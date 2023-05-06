Ожидания и реальность: эксперты о том, почему ремонт на даче и в квартире необходимо планировать до мелочей

Если вам достался деревенский дом от бабушки или дедушки, не стоит его сносить, сразу вызывать бульдозер и возводить на его месте дорогостоящий коттедж. По мнению архитектора Алисы Супоницкой, дом, доставшийся по наследству, может представлять из себя даже объект культурного наследия, и неважно какого уровня — федерального, местного или уровня пригородного поселка.