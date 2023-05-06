Ожидания и реальность: эксперты о том, почему ремонт на даче и в квартире необходимо планировать до мелочей

Наступает сезон дачников и ремонтных работ. О необходимости планирования при проведении работ на даче и ремонте в квартире ФАН рассказали эксперты.
Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Никита Чаплин поделился идеями и советами относительно того, как можно организовать дачное пространство.
«Хочу разобрать планировку на примере традиционных 6 соток в СНТ. Чем правильнее оптимизировать и оформить пространство, тем больше культур вы можете там вырастить, и даже хватит места для беседки и баньки. Поэтому, однозначно дизайн-проекту и техплану быть! И для такого участка есть несколько простых советов. Первый — создаем извилистые тропинки, чтобы не было резких углов, которые «съедают пространство». Второй совет: грядкам мы не отдаем большую часть пространства — намного лучше, чтобы они были разбросаны по всему участку. Третий совет: каждая зона — многофункциональное пространство. То есть там и шашлык можно пожарить, и в бане попариться. Это существенно сэкономит пространство.
Еще один совет — многоуровневые грядки. Это лучшее решение, которое не вредит растениям и сохранит объем пространства. Раскрою секрет — выращивать растения можно и на крыше, и на террасе. Подумайте, какие культуры можно переместить с огорода на веранду, на крыльцо у бани и даже на крышу. Что касается технического плана дачи, то он нужен для правильного оформления участка, чтобы в последствии не было споров с соседями и проблем с продажей. Друзья, не пренебрегайте помощью специалистов. Дизайнеры и кадастровые инженеры точно смогут дать вам на месте правильные советы и рекомендации, чтобы сделать вашу жизнь на даче легкой и радостной», — рассказал Чаплин.
Если вам достался деревенский дом от бабушки или дедушки, не стоит его сносить, сразу вызывать бульдозер и возводить на его месте дорогостоящий коттедж. По мнению архитектора Алисы Супоницкой, дом, доставшийся по наследству, может представлять из себя даже объект культурного наследия, и неважно какого уровня — федерального, местного или уровня пригородного поселка.
«Прежде всего, есть смысл обратиться к профессионалу — архитектору. И опытный архитектор, во-первых, определит, что в этом незатейливом домике достойно сохранения и реставрации. Во-вторых, подскажет, как лучше реконструировать дом, чтобы, с одной стороны, сохранить его самобытность и историческую память, а, с другой, сделать его комфортным для проживания, добавив необходимые современные функции. Возможно, придется усилить конструкцию, добавить дополнительную площадь аккуратной и органичной пристройкой, усовершенствовать инженерные сети, не испортив внешний вид и интерьеры. Одним словом, профессионально усовершенствовать имеющийся дом, не навредив и даже улучшив его архитектурные качества», — рассказала архитектор Алиса Супоницкая.
О том, на что обратить внимание при ремонте и планировании рассказал основатель и генеральный директор АО «ГЛАВСНАБ», строительный эксперт Федор Васильев.
«За свою профессиональную деятельность пришлось и делать множество ремонтов, а также наблюдать процесс ремонта и результаты. Что интересно, всякий ремонт всегда заканчивается по-разному, то есть всегда было неясно, как в принципе он может закончиться. После анализа итогов многочисленных ремонтов я сделал однозначный вывод: чтобы ремонт полностью соответствовал желаниям заказчика, он должен быть выполнен только по дизайн-проекту и техническому проекту, это позволит полностью просчитать смету на весь ремонт», — рассказал Васильев.
То есть, чтобы сделать хороший ремонт в квартире обязательно нужно продумать все. От дизайна, и заканчивая всеми техническими моментами. Только тогда можно увидеть результат, который был задуман вами и согласован. При всех других сценариях, если человек сам не дизайнер-проектировщик и не профессиональный строитель, будет так: заказчик представляет себе одну картинку, а строитель сделает так, как он сможет. И в итоге результат будет не ожидаемый. Поэтому все ремонты и любое строительство нужно делать четко по проекту. Кроме того, делая ремонт без проекта, можно сразу начинать морально готовиться к расходам, которые уйдут на исправление допущенных неточностей при осуществлении ремонта без проекта. Это касается и технических, и декоративных моментов», — заключил эксперт.
Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал ФАН о правильной установке надувного бассейна на даче.