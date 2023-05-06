Актриса Клара Новикова назвала страшной потерей смерть модельера Валентина Юдашкина

Актриса Клара Новикова перед началом церемонии прощания с модельером Валентином Юдашкиным пообщалась с журналистами. Видеозапись публикует ФАН.
Артистка рассказала, что у нее до сих пор есть пальто, сшитое Юдашкиным. По ее словам, это была эксклюзивная, авторская и художественная работа.
«Валь, давай исправим, покороче сделаем. На это он заявил: «Мы нарушим пропорции». Вот так и висит пальто с хорошими, правильными пропорциями. Висит у меня красоты невозможной. Прошло уже столько лет, а оно не меняется», — поделилась она.
Новикова также вспомнила, в каких отношениях состояла с Юдашкиным. По ее словам, речь не шла о «дружбе взахлеб», но они были хорошими знакомыми.
«Я его помню мальчиком, которого мама привезла из Баковки. Совсем мальчик. И первые его показы, в которых я участвовала. Все что я могу сказать — для меня это потеря страшная, большая», — заявила артистка.
По словам актрисы, они в последнее время мало общались. Однако на публичных мероприятиях всегда были рады видеть друг друга.
«Махали друг другу руками, если это был большой зал. У него были ближе меня друзья и его соратники. Я была очень доброй хорошей знакомой, которая знает весь его путь», — заключила Новикова.
Сегодня в Москве прощаются с легендарным модельером Валентином Юдашкиным. Кутюрье скончался во вторник в возрасте 59 лет после семилетней борьбы с раком. Юдашкина похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. ФАН ведет прямую трансляцию мероприятия.