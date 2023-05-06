Леонид Якубович пришел на прощание с Валентином Юдашкиным еще до начала церемонии

Прощание с модельером состоится на Троекуровском кладбище в Москве. К месту траурной церемонии идут его друзья, коллеги, неравнодушные граждане и звезды, среди которых был замечен и Якубович. Кадры из столицы публикует Федеральное агентство новостей.