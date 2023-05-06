Леонид Якубович пришел на прощание с Валентином Юдашкиным еще до начала церемонии

Официальная часть церемонии прощания с российским модельером Валентином Юдашкиным, скончавшимся в возрасте 59 лет, начнется в ближайшее время. Отдать дань памяти известному кутюрье уже пришел телеведущий Леонид Якубович, сообщил корреспондент ФАН.
Прощание с модельером состоится на Троекуровском кладбище в Москве. К месту траурной церемонии идут его друзья, коллеги, неравнодушные граждане и звезды, среди которых был замечен и Якубович. Кадры из столицы публикует Федеральное агентство новостей.
Народный художник России Валентин Юдашкин ушел из жизни 2 мая. Этот человек по праву считался одной из ярчайших звезд на небосводе отечественной моды. Воспоминаниями о кутюрье в интервью ФАН поделился действительный член Российской Академии художеств, заслуженный художник Российской Федерации Никас Сафронов.