В Якутии из-за паводка могут быть частично затоплены несколько сел

Три села в Горном районе Якутии оказались под угрозой затопления из-за повышения уровня воды в нескольких малых реках. Об этом сообщили на сайте правительства региона.
Основной причиной повышения уровня воды называется активное таяние снега. Под угрозой частичного затопления оказались села Ерт, Бясь-Кюель и Магарас.
Сообщается, что вода уже частично зашла на дворовую территорию спортивного зала в селе Ерт. Ожидается, что уровень воды продолжит подниматься, а под угрозой подтопления находятся порядка 40 домов.
Ранее в «Росэнергоатоме» заявили об угрозе затопления Запорожской АЭС из-за повышения уровня воды в Каховском водохранилище. В зоне риска оказались силовые кабельные линии и насосные установки, пишет Национальная Служба Новостей.