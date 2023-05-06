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В Якутии из-за паводка могут быть частично затоплены несколько сел

Происшествия
В Якутии из-за паводка могут быть частично затоплены несколько сел

Три села в Горном районе Якутии оказались под угрозой затопления из-за повышения уровня воды в нескольких малых реках. Об этом сообщили на сайте правительства региона.

Основной причиной повышения уровня воды называется активное таяние снега. Под угрозой частичного затопления оказались села Ерт, Бясь-Кюель и Магарас.

Сообщается, что вода уже частично зашла на дворовую территорию спортивного зала в селе Ерт. Ожидается, что уровень воды продолжит подниматься, а под угрозой подтопления находятся порядка 40 домов.

Ранее в «Росэнергоатоме» заявили об угрозе затопления Запорожской АЭС из-за повышения уровня воды в Каховском водохранилище. В зоне риска оказались силовые кабельные линии и насосные установки, пишет Национальная Служба Новостей.
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