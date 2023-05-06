Экономист Григорьев сообщил об изменении курса рубля в ближайшее время

Финансовый эксперт Владимир Григорьев предупредил россиян о высоком уровне волатильности курса рубля, который ожидается в ближайшее время. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентами издания «Лента.ру»
По мнению экономиста, курс может колебаться в диапазоне от 76 до 80 рублей за доллар. Владимир Григорьев отметил, что несмотря на благоприятные факторы, позволяющие отечественной валюте укрепляться, рубль все равно должен удерживать свою стабильность. При изменениях в отрицательную сторону он может ослабнуть до 82 рублей, однако при положительной динамике — возможны торги на уровне 75-77 рублей за доллар.
Недавно курс американской валюты начал ослабевать из-за опустившихся цен на нефть. На это повлияло падение доли экспорта и рост импорта, а также снижение роли доллара в торговых операциях.
Ранее экономический обозреватель Вячеслав Абрамов оценил вероятность краха доллара в ближайшие 10 лет.