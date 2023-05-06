Экономист Григорьев сообщил об изменении курса рубля в ближайшее время

По мнению экономиста, курс может колебаться в диапазоне от 76 до 80 рублей за доллар. Владимир Григорьев отметил, что несмотря на благоприятные факторы, позволяющие отечественной валюте укрепляться, рубль все равно должен удерживать свою стабильность. При изменениях в отрицательную сторону он может ослабнуть до 82 рублей, однако при положительной динамике — возможны торги на уровне 75-77 рублей за доллар.