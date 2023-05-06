Певица Анна Семенович заявила, что пришла на «Давай поженимся!» ради пиара, а не за мужчинами

Семенович сделала акцент на том, что на данный момент она находится в отношениях. Однако имени избранника она не назвала. По ее словам, все экс-участницы группы «Блестящие» не были обделены вниманием со стороны мужчин. На момент участия в этом проекте у нее был молодой человек, и она была счастлива.