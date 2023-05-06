Певица Анна Семенович заявила, что пришла на «Давай поженимся!» ради пиара, а не за мужчинами

Певица Анна Семенович появилась на шоу «Давай поженимся!» не для того, чтобы наладить личную жизнь. Как сообщила сама артистка, она преследовала свои корыстные мотивы.
На шоу «Злые языки» она заявила, что ни один из мужчин ей не понравился. Кандидата с танцем тигра она выбрала за старание. Главной причиной стал пиар новой песни.
Семенович сделала акцент на том, что на данный момент она находится в отношениях. Однако имени избранника она не назвала. По ее словам, все экс-участницы группы «Блестящие» не были обделены вниманием со стороны мужчин. На момент участия в этом проекте у нее был молодой человек, и она была счастлива.
Ранее ведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева раскритиковала коллег после скорбных публикаций о смерти известных модельеров в соцсетях.