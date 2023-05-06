Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Разработчики поисковой системы Google внедрят на сайт ботов с ИИ и видеоклипы

Общество
Разработчики поисковой системы Google внедрят на сайт ботов с ИИ и видеоклипы

Сотрудники компании Google планируют еще больше «персонализировать» поисковую систему, внедрив в нее ботов с искусственным интеллектом и видеоклипы. Об этом говорится в материале газеты The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как указано в публикации, разработчики намерены отказаться от традиционного формата работы сайта. В частности, организация хочет постепенно сосредоточиться на обслуживании интересов молодых людей по всему миру.

«Google меняет способ представления результатов поиска, внедряя разговоры с искусственным интеллектом, а также более коротких видео и сообщений в социальных сетях», — отметили журналисты.

При этом стало известно, что новая программа ИИ получила кодовое название Magi. Диалог с машиной поможет облегчить процедуру поиска информации для пользователей, уверены в компании.

Кроме того, в будущем клиенты Google смогут чаще задавать дополнительные вопросы. Также им начнут предлагать посмотреть визуальные эффекты, включая видеоролики TikTok.

Ранее в социальной сети Twitter появилась функция монетизации. Ею могут воспользоваться авторы оригинального контента.
искуственный интеллект google визуальные эффекты поисковая система
Военкоры ФАН