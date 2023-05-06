Разработчики поисковой системы Google внедрят на сайт ботов с ИИ и видеоклипы

Сотрудники компании Google планируют еще больше «персонализировать» поисковую систему, внедрив в нее ботов с искусственным интеллектом и видеоклипы. Об этом говорится в материале газеты The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Как указано в публикации, разработчики намерены отказаться от традиционного формата работы сайта. В частности, организация хочет постепенно сосредоточиться на обслуживании интересов молодых людей по всему миру.
«Google меняет способ представления результатов поиска, внедряя разговоры с искусственным интеллектом, а также более коротких видео и сообщений в социальных сетях», — отметили журналисты.
При этом стало известно, что новая программа ИИ получила кодовое название Magi. Диалог с машиной поможет облегчить процедуру поиска информации для пользователей, уверены в компании.
Кроме того, в будущем клиенты Google смогут чаще задавать дополнительные вопросы. Также им начнут предлагать посмотреть визуальные эффекты, включая видеоролики TikTok.
Ранее в социальной сети Twitter появилась функция монетизации. Ею могут воспользоваться авторы оригинального контента.