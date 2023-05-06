Сбербанк открыл первое отделение в Крыму

Сбербанк открыл в Ялте первое региональное отделение в Крыму. Об этом сообщает ТАСС.
Офис из модульных конструкций установили в центре города, рядом с Советской площадью с парковкой на восемнадцать мест.
Глава Крыма Сергей Аксенов на церемонии выразил уверенность, что открытие офиса указанного банка даст новые возможности для физических и юридических лиц, а также для туристов. По его словам, коллектив отделения финансовой организации способен выполнять поставленные задачи.
Зампред председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что модульная конструкция здания была изготовлена в Омске. Ее доставили в Крым за несколько дней.
Ранее Сбербанк объявил о выплате рекордных дивидендов за всю историю своего существования. Об этом сообщает издание «Вечерняя Москва».