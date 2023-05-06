В Госдуме предложили разрешить сборщикам грибов и ягод получать федеральные льготы

Граждане России, которые зарабатывают сбором грибов и ягод, могут быть приравнены к тем, кто ведет личное подсобное хозяйство. Такая мера позволить им получить федеральные льготы, считает заместитель председателя комитета Госдумы по природным ресурсам и природопользованию Евгений Марков.
Как пишет «Российская газета» со ссылкой на письмо Маркова премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, сейчас существует проблема при оплате труда сборщиков. По словам депутата, часто возникают ситуации, когда банки блокируют операции предпринимателей, которые закупают грибы и ягоды для дальнейшей переработки.
Распространение на эту деятельность таких же норм, как и в отношении продукции личных подсобных хозяйств, должно снять правовые риски, считает автор инициативы. Закон находится на рассмотрении, отмечают авторы статьи.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за уничтожение краснокнижных растений и грибов.