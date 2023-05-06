В Госдуме предложили разрешить сборщикам грибов и ягод получать федеральные льготы

Граждане России, которые зарабатывают сбором грибов и ягод, могут быть приравнены к тем, кто ведет личное подсобное хозяйство. Такая мера позволить им получить федеральные льготы, считает заместитель председателя комитета Госдумы по природным ресурсам и природопользованию Евгений Марков.