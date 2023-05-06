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«Роскосмос» сообщил о доставке нового спутника «Метеор-М» на космодром Восточный

Общество
«Роскосмос» сообщил о доставке нового спутника «Метеор-М» на космодром Восточный

Новый спутник гидрометеорологического обеспечения, мониторинга климата и окружающей среды «Метеор-М» № 2-3 был доставлен на космодром Восточный. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос» в своем Telegram-канале.

Доставка аппарата на орбиту Земли будет произведена при помощи ракеты «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат». Данный спутник будет изучать природные ресурсы Земли, контролировать гелиогеофизическую обстановку.

Кроме того, данный аппарат будет собирать данные с автоматизированных измерительных платформ. На нем также установлена система поиска и спасания «Коспас-Сарсат».

Ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщил о старении отечественной ракетно-космической отрасли. Он призвал привлекать талантливую молодежь для реализации нескольких инновационных проектов, включая создание многоспутниковой группировки, пишет Национальная Служба Новостей.
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