«Роскосмос» сообщил о доставке нового спутника «Метеор-М» на космодром Восточный

Новый спутник гидрометеорологического обеспечения, мониторинга климата и окружающей среды «Метеор-М» № 2-3 был доставлен на космодром Восточный. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос» в своем Telegram-канале.
Доставка аппарата на орбиту Земли будет произведена при помощи ракеты «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат». Данный спутник будет изучать природные ресурсы Земли, контролировать гелиогеофизическую обстановку.
Кроме того, данный аппарат будет собирать данные с автоматизированных измерительных платформ. На нем также установлена система поиска и спасания «Коспас-Сарсат».
Ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщил о старении отечественной ракетно-космической отрасли. Он призвал привлекать талантливую молодежь для реализации нескольких инновационных проектов, включая создание многоспутниковой группировки, пишет Национальная Служба Новостей.