Участники Российско-Африканского клуба поддержали идею установки памятника Манделе в Москве

Установка памятника Нельсону Манделе в Москве станет значимым символом интеграции и сотрудничества между Россией и странами африканского континента, и самым положительным образом отразится на отношении между народами.
Об этом говорили на заседании Российско-Африканского клуба, состоявшемся 3 мая 2023 года в МГУ имени М.В. Ломоносова, передает корреспондент ФАН. Докладчиками и слушателями стали российские и африканские дипломаты, журналисты, литераторы, блогеры, ученые, преподаватели, общественные и культурные деятели. В мероприятии приняли участие представители России, Камеруна, Сомали, Эфиопии, ЮАР, Того, Мали, Сенегала, Алжира, Гвинеи, Кот-д’Ивуара, ЦАР, Марокко, Бенина, Нигерии.
Президент диаспоры Камеруна в России Луис Гоуенд выступил с докладом, в котором очертил линии работ по созданию базы данных африканских и российских СМИ, которая станет фундаментом для устойчивого сотрудничества. В заключение он отметил большую значимость инициативы по установке в Москве памятника видному борцу с политикой апартеида и неоколониализма, первому чернокожему президенту ЮАР Нельсону Манделе. Напомним, с таким предложением в конце марта выступил глава Фонда им. Фиделя Кастро Леонид Савин. Луис Гоуенд всецело поддержал такую инициативу. Данную идею поприветствовал и сенатор Российской Федерации Алексей Пушков.
Советник президента Сомали, господин Абди Нур Сиад, рассказал о том, что в африканских странах недостаточно информации на местных языках, а основные СМИ публикуются на языках колонизаторов — английском, французском, испанском, португальском. Основные источники информации также контролируются западными корпорациями, служат инструментами вмешательства во внутреннюю политику и распространяют ложь о России. Памятник первому чернокожему южноафриканскому президенту послужит символом окончания старого миропорядка, основанного на расизме, неравноправии и угнетении коренных народов африканского континента.
В свою очередь, член Иппо Галли Монастырева заявила о готовности поделиться контактами 40 ведущих африканских журналистов.
От Фонда имени Фиделя Кастро выступил Игорь Лукьянов. Он сделал анализ обновленной пятилетней стратегии США в отношении стран Африки к югу от Сахары, которую госсекретарь США Энтони Блинкен представил в августе прошлого года в ходе визита в ЮАР.
«Эту стратегию более корректно назвать планом по противодействию усилиям России и КНР, в том числе и военным путем, и об этом заявляется открыто, — подчеркнул Игорь Лукьянов. — Россия в этом документе обвиняется в создании голода в Африке и в подрыве глобального лидерства США, в том числе и за счет деятельности своих частных военных компаний».
Вашингтон уже долгие годы не стесняется действовать откровенно террористическими методами, напомнил докладчик. В качестве примера он привел захват американскими спецслужбами бизнесмена Виктора Бута, летчика Константина Ярошенко, социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, причем в последнем случае руководство операцией было поручено непосредственно главе Африканского командования Вооруженных сил США генералу Стивену Таунсенду.
США в ближайшие пять лет интенсифицируют и усилят работу сети биолабораторий, проводя работу по модификации вирусов, как они делали на Украине и в своем уханьском центре, который они сами же контролировали и финансировали, отметил эксперт.
По его словам, Пентагон продолжит эту деятельность через Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний и Западноафриканскую организацию здравоохранения, что уже привело к вспышкам опасных инфекционных заболеваний, таких как оспа обезьян в ЮАР и многим другим.
Среди других приоритетов Вашингтона, прописанных в стратегии — разрушение традиционных обществ через агрессивное навязывание африканским народам ЛГБТ и прочих «американских ценностей». Эксперт напомнил, что в одном из своих интервью Джордж Сорос признал, что именно в ЮАР был один из его первых успешных проектов. Госдеп также заявляет о неких «специальных программах» по подавлению любых сил сопротивления неоколониальной политике, объявляя их «террористическими», как это уже происходило с Африканским национальным конгрессом Нельсона Манделы.
«Монумент Манделе будет напоминать о героической борьбе всех народов Африки за свою независимость от колониальных режимов, которая продолжается и по сей день», — резюмировал выступавший.
Директор аналитического центра ThinkThank Ив Экуэ Амайзо, представляющий Тоголезскую Республику, в своем выступлении отметил, что обмен альтернативными источниками информации крайне важен для российско-африканских отношений, а памятник Манделе станет символом нового многополярного мира.
Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов порассуждал о месте России и ЮАР в будущем многополярном мире.
«Сегодня, когда на фоне распада однополярного мира интенсифицируется сотрудничество России со странами Африки, обращение к недавней истории борьбы за свободу Африки, Азии и Латинской Америки становится особенно актуальным, — уверен Родионов. — Увековечивание памяти Нельсона Манделы поддержит наших африканских друзей и придаст новые силы на пути построения справедливого будущего, свободного от колониального влияния».
Президент Ассоциации 3E-Bridge Дауи Уафаа из Марокко также поддержала инициативу России по созданию монумента африканскому борцу за независимость.
«Лучше установить в Москве монумент Нельсону Манделе, чем какой-то бессмысленный памятник Шерлоку Холмсу», — считает публицист.
Директор сенегальского издательства LePanafricain Абду Карим Диакатэ в своем выступлении эмоционально приветствовал предложение Фонда им. Фиделя Кастро.
«Прекрасная инициатива! — отметил африканский издатель. — Памятник станет символом интеграции и сотрудничества и самым положительным образом отразится на отношении в Африке к России».
Встреча была организована факультетом журналистики и факультетом глобальных процессов МГУ имени М. В. Ломоносова и состоялась в гибридном формате – более 50 гостей из 15 стран собрались на факультете журналистики и участвовали в телеконференции. Событие было приурочено 30-летию провозглашения Всемирного дня свободы печати и 32-летию Виндхукской декларации о содействии развитию независимой и плюралистической африканской прессы.
Идею установки памятника поддержал также и секретарь Союза журналистов Тимур Шафир.
Ярким итогом мероприятия стало подписание Меморандума об информационном взаимодействии африканских и российских СМИ, в котором утверждены принципы честного сотрудничества между континентами в сфере информационного обмена.