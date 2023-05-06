Участники Российско-Африканского клуба поддержали идею установки памятника Манделе в Москве

Среди других приоритетов Вашингтона, прописанных в стратегии — разрушение традиционных обществ через агрессивное навязывание африканским народам ЛГБТ и прочих «американских ценностей». Эксперт напомнил, что в одном из своих интервью Джордж Сорос признал, что именно в ЮАР был один из его первых успешных проектов. Госдеп также заявляет о неких «специальных программах» по подавлению любых сил сопротивления неоколониальной политике, объявляя их «террористическими», как это уже происходило с Африканским национальным конгрессом Нельсона Манделы.