Глава Евпатории Демидова анонсировала учения силовиков в городе 6 мая

Учения сотрудников силовых структур состоятся в крымском городе Евпатория в субботу, 6 мая. Об этом жителей предупредила глава местной администрации Елена Демидова.
По ее словам, в ходе тренировки в населенном пункте могут раздаваться громкие звуки. На этом фоне политик призвала граждан сохранять спокойствие.
«Сегодня планируются учения силовых структур», — написала она в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось о приостановке движения по Крымскому мосту в связи с техническими причинами. После завершения необходимых работ автомобилистов вновь начали пускать на переправу, указано в заявлении советника главы республики по информационной политике Олега Крючкова.