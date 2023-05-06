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Глава Евпатории Демидова анонсировала учения силовиков в городе 6 мая

Общество
Глава Евпатории Демидова анонсировала учения силовиков в городе 6 мая

Учения сотрудников силовых структур состоятся в крымском городе Евпатория в субботу, 6 мая. Об этом жителей предупредила глава местной администрации Елена Демидова.

По ее словам, в ходе тренировки в населенном пункте могут раздаваться громкие звуки. На этом фоне политик призвала граждан сохранять спокойствие.

«Сегодня планируются учения силовых структур», — написала она в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось о приостановке движения по Крымскому мосту в связи с техническими причинами. После завершения необходимых работ автомобилистов вновь начали пускать на переправу, указано в заявлении советника главы республики по информационной политике Олега Крючкова.
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