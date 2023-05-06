Американские ученые опровергли одну из самых популярных гипотез возникновения континентов

Ученые воспроизвели в лаборатории условия формирования земной коры (температуру, давление и т.д.) и создали чувствительные методики измерения окисленного железа в магме и сравнили его с показателями естественного образца граната. Оказалось, что образцы не имеют достаточного количества двухвалентного железа. Это подтверждает недостоверность распространенной гипотезы. В настоящее время ученые занимаются проведением исследований для выдвижения более достоверной гипотезы.