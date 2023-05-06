Американские ученые опровергли одну из самых популярных гипотез возникновения континентов

Ученые Национального музея естественной истории и Корнельского университета в США смогли экспериментально опровергнуть популярную гипотезу возникновения континентов, сообщает Planet Today.
Согласно главной гипотезе, появление строительных элементов новой коры континента связано с вулканическими арками (территориями, где океаническая плита задвигается под континентальную). Этот процесс сопровождался формированием особого оксидированного состава верхней мантии, в котором наблюдается низкое содержание железа.
Это объясняется процессом кристаллизации минерала «гранат» в магме под вулканическими арками. В результате кора становилась менее плотной и могла всплывать над поверхностью океана.
Эксперты вашингтонского музея и ученые Корнельского университета усомнились в данной теории. Это связано с тем, что для формирования и стабилизации такого минерала, как гранат, необходимо высокое давление, которого нет в местах образования магмы.
Ученые воспроизвели в лаборатории условия формирования земной коры (температуру, давление и т.д.) и создали чувствительные методики измерения окисленного железа в магме и сравнили его с показателями естественного образца граната. Оказалось, что образцы не имеют достаточного количества двухвалентного железа. Это подтверждает недостоверность распространенной гипотезы. В настоящее время ученые занимаются проведением исследований для выдвижения более достоверной гипотезы.
Ранее сообщалось, что что ученых напугала неизвестная причина повышения температуры в Мировом океане. Она начала подниматься в середине марта и продолжала расти в последние недели.