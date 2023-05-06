Белгородцам начали строить жилье взамен утраченного при обстрелах ВСУ

Власти Белгородской области начали строительство индивидуальных домов для жителей, которые потеряли свое жилье в результате обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице во «ВКонтакте».
Глава региона указал, что порядка 700 семей выбрали новые жилплощади. Речь идет о жителях, которые частично или полностью потеряли свои дома в жилых микрорайонах, селах, хуторах Белгородской области в результате ударов ВСУ.
«Приступили к новому этапу - строительству домов тем, кто принял решение остаться в своих индивидуальных домах. 39 домов в работе», — сообщил Гладков.
Губернатор добавил, что жители регионов смогут переехать в новые дома к Новому году. Также продолжается работа с жителями, лишившимися своего жилья.
Ранее в Белгородской области нашли неразорвавшуюся 500 килограммовую авиабомбу. Сообщается, что объект был обнаружен в селе Головчино, пишет Национальная Служба Новостей.