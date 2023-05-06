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Белгородцам начали строить жилье взамен утраченного при обстрелах ВСУ

Общество
Белгородцам начали строить жилье взамен утраченного при обстрелах ВСУ

Власти Белгородской области начали строительство индивидуальных домов для жителей, которые потеряли свое жилье в результате обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице во «ВКонтакте».

Глава региона указал, что порядка 700 семей выбрали новые жилплощади. Речь идет о жителях, которые частично или полностью потеряли свои дома в жилых микрорайонах, селах, хуторах Белгородской области в результате ударов ВСУ.

«Приступили к новому этапу - строительству домов тем, кто принял решение остаться в своих индивидуальных домах. 39 домов в работе», — сообщил Гладков.

Губернатор добавил, что жители регионов смогут переехать в новые дома к Новому году. Также продолжается работа с жителями, лишившимися своего жилья.

Ранее в Белгородской области нашли неразорвавшуюся 500 килограммовую авиабомбу. Сообщается, что объект был обнаружен в селе Головчино, пишет Национальная Служба Новостей.
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