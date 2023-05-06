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Рогов: украинские военные активизировались на Ореховском направлении в Запорожье

Армия
Рогов: украинские военные активизировались на Ореховском направлении в Запорожье

Вооруженные силы Украины активизировались на линии соприкосновения в Запорожской области на Ореховском направлении. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, использование сбросов ВОГов (выстрел осколочный гранатометный) с беспилотников кратно увеличилось. Сейчас стали активнее работать танки и артиллерия ВСУ, указал Рогов.

Российские военные отвечают противнику точным, прицельным огнем. За последние сутки были уничтожены два украинских танка и одна бронемашина.

Ранее Рогов сообщил, что российские военнослужащие в Запорожской области находятся в полной боевой готовности. Об этом информирует издание «Вечерняя Москва».
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