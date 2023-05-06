ЗРК нового поколения «Витязь» пройдут по Красной площади 9 мая

С-350 на текущий момент является лучшим зенитным ракетным комплексом в своем классе.
Специальная военная операция на Украине подтвердила то, какую большую роль во время боевых действий играют средства современной многокомпонентной и эшелонированной ПВО. В связи с этим неудивительно, что именно отечественные средства ПВО сейчас пользуются особым вниманием российских СМИ и общественности. При этом среди обширного «ассортимента» средств ПВО ВС РФ имеется новейший зенитный ракетный комплекс, совсем недавно поступивший в войска, а потому до сих пор остающийся для сторонних наблюдателей «темной лошадкой». Я имею в виду, конечно же, ЗРК С-350 «Витязь».
Предлагаю нашим читателям чуть поближе познакомиться с данным изделием ОПК России, которое, кстати, 9 мая 2023 года вся страна сможет увидеть во время парада на Красной площади.
Новый страж небес
Напомню, что С-350 «Витязь» представляет собой многоканальный ЗРК средней дальности нового поколения. Этот ЗРК предназначен для защиты важнейших государственных, административных, промышленных, военных объектов и группировок войск от ударов современных и перспективных средств воздушного нападения противника. «Витязь» ориентирован в первую очередь на борьбу с низколетящими аэродинамическими целями (крылатыми ракетами, самолетами, вертолетами и беспилотниками) на предельных дальностях зоны поражения, но не менее эффективно «трехсот пятидесятый» способен сбивать и баллистические цели. Боевая работа С-350 может вестись в полностью автоматическом режиме, при котором расчет «Витязя» обеспечивает только подготовку ЗРК к работе и контролирует сам ход боевых действий.
Важно отметить очень небольшое время приведения ЗРК в боевую готовность с марша — всего 5 минут, а также тот факт, что во время выполнения указанного действия расчет «триста пятидесятого» не покидает своих рабочих мест. Кстати, у известного американского ЗРК средней дальности Patriot время подготовки комплекса к бою после смены позиции составляет 30 минут. Это так. Для сравнения.
В состав ЗРК «Витязь» входят размещенные на колесных шасси многофункциональная РЛС 50Н6А, многофункциональная РЛС 92Н6, пункт боевого управления 50К6А, а также самоходные пусковые установки 50П6А. Боекомплект каждой самоходной ПУ состоит из 12 ЗУР с активными радиолокационными или инфракрасными головками самонаведения. Любопытно, что по РЛС 92Н6 и части используемых ЗУР «Витязь» унифицирован с ЗРК С-400.
ЗРК на занятой им позиции может быть в целях снижения уязвимости рассредоточен. Иными словами, оставаясь на боевом дежурстве, пусковые установки способны находиться на удалении до 5 км, а РЛС – до 2 км от пункта боевого управления комплекса.
По штату дивизион С-350 насчитывает 12 самоходных ПУ. Нетрудно подсчитать, что суммарный боекомплект дивизиона составляет 144 ЗУР. Минимальный интервал между пусками ракет (2 сек.) и большое количество зенитных управляемых ракет позволяет «Витязю» уверенно прикрывать защищаемый объект даже от массированных атак с воздуха. ЗРК С-350 способен выполнять боевые задачи по предназначению как самостоятельно, так и в составе группировок войск ПВО-ПРО, оснащенных зенитными ракетными комплексами С-300, С-400, С-500 и другими современными и перспективными ЗРК.
Вряд ли я ошибусь, если скажу, что на текущий момент «триста пятидесятый» является лучшим ЗРК в своем классе.
Подспорье из Сеула
О необходимости создания комплекса, подобного С-350, то есть занимавшего по своим ТТХ как бы промежуточное положение между имевшейся на вооружении ВС РФ линейкой ЗРК семейства С-300 и ЗРК большой и средней дальности С-400, отечественные конструкторы начали задумываться уже тогда, когда «четырехсотка» еще проходила по документам как С-300ПМ3 и находилась в стадии разработки. Первое упоминание в СМИ о том, что в России ведутся работы над ЗРК, впоследствии получившим индекс С-350 и название «Витязь», появилось в октябре 2000 года.
Актуальность разработки в России ЗРК средней дальности нового поколения диктовалась, как минимум, тремя причинами.
Во-первых, состоявшие на вооружении ВС РФ и задействованные в объектовой ПВО ЗРК средней дальности С-300П/ПС в силу своего технического износа и морального устаревания вскоре должны были «уйти на пенсию».
Во-вторых, при отсутствии адекватной замены С-300П/ПС, основная тяжесть решения задач обеспечения объектовой ПВО легла бы «на плечи» ЗРК С-400. Меж тем высокая стоимость «Триумфов» объективно не позволяла выпускать эти ЗРК в количествах, способных в полной мере заместить в войсках выводимые из эксплуатации ЗРК С-300П/ПС.
В-третьих, для многих потенциальных иностранных покупателей возможности ЗРК С-400 являлись избыточными, а стоимость этого комплекса — слишком большой. В этом случае наиболее оптимальным выбором по критерию «возможность/стоимость» для этих стран становилось приобретение у РФ перспективного ЗРК средней дальности. Если бы такой комплекс, конечно, у России был…
Несмотря на вышеописанные нюансы, проблематика создания в России ЗРК средней дальности нового поколения довольно продолжительное время не считалась актуальной. Вполне возможно, что тема ЗРК С-350 так бы и умерла в безвестности, но тут головному системному конструкторскому бюро (ГСКБ) концерна ПВО «Алмаз-Антей» посчастливилось выиграть международный тендер на создание перспективного корейского зенитного ракетного комплекса средней дальности KM-SAM. Последний был успешно разработан и принят в Южной Корее на вооружение под названием Cheolmae-2. Но этим последствия выигранного ГСКБ международного тендера отнюдь не исчерпывались…
Вот что в апреле 2010 года рассказал генеральный директор ГСКБ концерна ПВО «Алмаз-Антей» Игорь Ашурбейли.
«Мы не смогли достучаться в свое время — при предыдущем руководстве страны до 2000 года — о том, что необходим новый современный комплекс средней дальности в России, поскольку более 50 комплексов С-300ПС просто прекращают свое существование к 2015 году из-за достижения предельных сроков эксплуатации и подлежат утилизации. Нужна замена. Не достучались. После этого мы выиграли международный тендер у американцев и французов в Южной Корее. И заключили с немалыми сложностями экспортный контракт на разработку для нее такого комплекса средней дальности — KM-SAM…», — заявил эксперт.
Ашурбейли сообщил, что только после демонстрации руководству Министерства обороны Российской Федерации действующего образца KM-SAM, наконец-то ОКР по созданию ЗРК средней дальности нового поколения была открыта и для российской армии — «с иным обликом и иными, улучшенными тактико-техническими характеристиками».
«Эта работа ведется с 2007 года в рекордные сроки. Нам поставлена задача: за пять лет с нуля изготовить новую технику. Такие задачи решались за пять лет только во времена Лаврентия Берии, когда «Алмаз» за пять лет сделал первые системы ПВО С-25 для Москвы. Сейчас идет работа этапа создания конструкторской документации. Следующий год — опытный образец, и в 2013 году мы должны завершить госиспытания», — поведал генеральный директор ГСКБ.
Как говорится – ждем-с
В 2012 году Министерство обороны РФ анонсировало планы закупки 38 комплексов С-350, но… выдержать заявленные Ашурбейли сроки разработки «Витязя» у отечественного ОПК не получилось. Реализовать на практике иной, по сравнению с Cheolmae-2, облик комплекса средней дальности, а также улучшить ТТХ разрабатываемого «Алмаз-Антеем» нового ЗРК, оказалось очень непросто. Когда в 2011-м начались первые испытания предназначенных для «Витязя» ЗУР, то пуски оказались неудачными из-за срыва активных радиолокационных головок самонаведения… В общем, обратной стороной инновационности проекта и его высоких характеристик стало затягивание сроков «доведения до ума» С-350. Вместо обещанного Ашурбейли завершения в 2013-м госиспытаний «трехсот пятидесятого», «Алмаз-Антей» в указанном году смог продемонстрировать лишь прототип ЗРК С-350. Успешно же завершить государственные испытания «Витязя» удалось лишь в апреле 2019-го. Но все же удалось, и это было самым важным!..
23 декабря 2019 года «Алмаз-Антей» передал Минобороны РФ первый комплект С-350 «Витязь». В феврале следующего года первый «Витязь» прибыл в учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине. Началось освоение новейшего ЗРК в ВС РФ. 9 мая 2021-го «триста пятидесятые» впервые прошли по брусчатке Красной площади. К концу 2021 года ЗРК С-350 заступили на боевое дежурство в частях 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа. По просочившейся в СМИ информации, сейчас «Витязь» «эффективно участвует в боевых действиях» и эта оценка является, конечно, лучшей наградой для всех причастных к созданию ЗРК С-350.
Сколько «Витязей» в ближайшем будущем должно поступить в части? На селекторном совещании в Минобороны начальник Военной Академии воздушно-космической обороны им. Г.К. Жукова генерал-лейтенант Владимир Ляпоров сообщил, что до 2027 года планируется поставить на боевое дежурство не менее 12 дивизионов С-350.
Как говорится — ждем-с.