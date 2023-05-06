ЗРК нового поколения «Витязь» пройдут по Красной площади 9 мая

В 2012 году Министерство обороны РФ анонсировало планы закупки 38 комплексов С-350, но… выдержать заявленные Ашурбейли сроки разработки «Витязя» у отечественного ОПК не получилось. Реализовать на практике иной, по сравнению с Cheolmae-2, облик комплекса средней дальности, а также улучшить ТТХ разрабатываемого «Алмаз-Антеем» нового ЗРК, оказалось очень непросто. Когда в 2011-м начались первые испытания предназначенных для «Витязя» ЗУР, то пуски оказались неудачными из-за срыва активных радиолокационных головок самонаведения… В общем, обратной стороной инновационности проекта и его высоких характеристик стало затягивание сроков «доведения до ума» С-350. Вместо обещанного Ашурбейли завершения в 2013-м госиспытаний «трехсот пятидесятого», «Алмаз-Антей» в указанном году смог продемонстрировать лишь прототип ЗРК С-350. Успешно же завершить государственные испытания «Витязя» удалось лишь в апреле 2019-го. Но все же удалось, и это было самым важным!..